Borussia Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı
Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti. Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 berabere kaldı.
Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti.
BORUSSİA DORTMUND BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Borussia Dortmund 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada penaltıdan Emre Can’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Heidenheim 61. dakikada Eren Dinkçi ve 82. dakikada penaltıdan Tim Kleindienst’in golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.
Böylelikle Borussia Dortmund puanı 5’e çıkarırken Heidenheim Bundesliga'da ilk puanını aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı