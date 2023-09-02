Borussia Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı

Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti. Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı
Borussia Dortmund bıraktığı yerden devam ediyor
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti.

BORUSSİA DORTMUND BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Borussia Dortmund 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada penaltıdan Emre Can’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Borussia Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı - Resim : 1

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Heidenheim 61. dakikada Eren Dinkçi ve 82. dakikada penaltıdan Tim Kleindienst’in golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Böylelikle Borussia Dortmund puanı 5’e çıkarırken Heidenheim Bundesliga'da ilk puanını aldı.

Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladıBarcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# borussia dortmund
Çok Okunanlar
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çok sayıda ölü ve yaralı var
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
Öne Çıkanlar Ferhan Şensoy’un Ardından 2 Yıl! Anma Töreni Nerede? Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda Duygusal Anlar! Ferhan Şensoy’un Ardından 2 Yıl! Anma Töreni Nerede? Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda Duygusal Anlar! Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek