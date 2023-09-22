Bursaspor Altınordu maçı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonu heyecanı 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 'Bursaspor Altınordu maçı yayınlanacak mı? Bursaspor Altınordu maçı hangi kanalda?' sorularının cevabını arıyor.

İKİ TAKIM DA ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de 14. sırada tamamlayan Bursaspor, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sezona Trendyol 1. Lig'e yükselme hedefiyle başlayan yeşil-beyazlı takım ligde oynadığı 4 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bursaspor bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Ligde topladığı 4 puanla 12. sırada yer alan Bursaspor, Altınordu'yu mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Altınordu ise geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'i topladığı 35 puanla 16. sırada tamamlamış ve bir alt lige düşmüştü. Altınordu bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 mücadelede 3 mağlubiyet aldı. Altınordu bu maçlarda rakip filelere 4 gol gönderirken 7 golü ise kendi ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Henüz puanla tanışamayan Altınordu, ligde son sırada bulunuyor.

BURSASPOR ALTINORDU MAÇI YAYINLANACAK MI? HANGİ KANALDA?

Bursaspor Altınordu maçının yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili iki takım taraftarları internette araştırmalarını sürdürüyor. Bursaspor'un geçtiğimiz haftalarda oynadığı mücadeleler, Süper Kanal Sport'un internet sitesinde 20 TL karşılığında yayınlanmıştı.

Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ile ilgili Bursaspor'dan açıklama geldi. Açıklamada karşılaşmanın herhangi bir mecradan yayınlanmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca taraftarlar, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadeleye davet edildi.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILDI!

Bursaspor yönetimi, maç öncesi taraftarları stada çekebilmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 Eylül Perşembe günü satışa çıkan biletlerin fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kadın ve 16 yaş altı çocuklar için Kuzey Kale Arkası Tribününde yer alan maç biletlerinin 20 TL olduğu duyuruldu. Bursaspor Altınordu maçı bilet fiyatları şu şekilde;

• Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL

• Doğu Üst Tribünü: 150 TL

• Doğu Alt Tribünü: 200 TL

• VIP Tribünü: 350 TL

• Batı Alt Tribünü: 400 TL

• 1963 Tribünü: 500 TL