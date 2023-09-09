Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Yarın sona erecek olan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, bugün itibari ile Kocaeli'nde başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı, Sekapark sahilinde verildi.

Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden 31 kulüpten 645 sporcu, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

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