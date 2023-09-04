Doğu Perinçek: "“Türkiye kadın voleybol devrimini yaşıyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Sırbistan'ı malup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa şampiyonu olması üzerine tebrik mesajı yayınladı.

Doğu Perinçek: "“Türkiye kadın voleybol devrimini yaşıyor"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa şampiyonu olması üzerine tebrik mesajı yayınladı.

Perinçek’in mesajı şu şekilde;

“Türkiye kadın voleybol devrimini yaşıyor.

Kadın millî takımımızın bu zaferi, bir spor başarısının çok ötesindedir.

Türk Devriminin kadınlarımızı özgürleştiren büyük atılımı gündemdedir. Türkiye Yüzyılı Türk Devriminin yüzyılıdır, Türkiye Yüzyılı Türk kadınının yüzyılıdır.

Türkiye'nin geleceğinde ortaçağ kurumlarının söz sahibi olması imkansızdır. Söz, kadın voleybolcularımızın kişiliğinde Türk kadınınındır.

Söz, büyük devrimci Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ulaşma kararında olan Türk milletinindir.

Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz.

Türkiye, başıdik özgür kadının ve özgür yurttaşın ülkesidir.”

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