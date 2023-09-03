Filenin Sultanları kazandı! Son şampiyon Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya karşılaşmış, İtalya karşısında da 3-2 galip gelerek finalde oynamaya hak kazanmıştı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Belçika'nın Brüksel şehrinde Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ile kozlarını paylaştı ve 3-2 Sırbistan Kadın Voleybol Takımını yenerek son şampiyon olmaya hak kazandı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda (TSİ) 21.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı başarı üstüne başarı elde ederek, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşmış, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak gelmişti. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçmişti.

ÜST ÜSTE 15.GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 15. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 7 maçını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 maçı da galip bitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finalde oynamaya hak kazadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2003 ve 2019 tarihlerinde finale yükselmeye hak etmiş, A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın Brüksel şehrinde Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ile finalde kozlarını paylaşarak Avrupa'nın son şampiyonu olmaya hak kazandı.