2023 Formula 1'de 15. yarış İtalya'da gerçekleşti ve yarış az önce sonlandı. Formula 1 İtalya kim kazandı? Kimler puan aldı? Heyecanlı yarışta gerçekleşenler!

Formula 1 İtalya kim kazandı?

Yarışın başlangıcında yerini koruyan Carlos Sainz Jr. sadece 15 tur boyunca Max Verstappen'i arkasında tutmayı başardı. Ardından ilk sırayı alan Max Verstappen arayı açtı ve ilk sırayı aldı! Yarışa beşinci sıradan başlayan Sergio Perez iyi tırmandı ve ikinci sırayı aldı! Red Bull Racing böylece ilk iki sırayı alarak duble yaptı. Bu sene rakiplerine hiçbir yarış vermeyen Red Bull Racing, şampiyona birincisi olarak tamamlamaya çok yaklaştı. Ayrıca Max Verstappen arka arkaya 10 yarış kazanarak yeni bir rekor elde etmiş oldu. Daha önceki rekor 2013'te arka arkaya 9 yarış kazanan Sebastian Vettel'e aitti.

Üçüncü sırada ise Ferrari'den Carlos Sainz Jr. var. Evinde podyuma çıkmayı başaran İspanyol Ferrari sürücüsü, bu senenin ilk podyumunu yakalamış oldu. Yarış boyunca oldukça zorlanan Carlos Sainz Jr. yarışın tamamını neredeyse defans yaparak geçirdi!

Dördüncü sırada Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü sıra için çok uğraştı ama olmadı.12 puana razı oldu.

Beşinci sırada ise Mercedes'ten George Russell 10 puan, altıncı sırada ise Lewis Hamilton 8 puan almış oldu.

Yedinci sırada ise yaz arasından sonra muhteşem bir performans gösteren Alexander Albon var, Williams adına 6 puan kazanmış oldu.

Sekizinci sırada McLaren adına Lando Norris 4 puan, dokuzuncu sırada ise Fernando Alonso Aston Martin ile 2 puan aldı.

Onuncu sırada ise bir diğer İtalyan takımı olan Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas var. 1 puan kazanan Bottas Kanada yarışından itibaren ilk puanını almış oldu.

Yarışta geri kalan sıralama ise şöyle oldu;

11. Liam Lawson

12. Oscar Piastri

13. Logan Sargeant

14. Guan Yu Zhou

15. Pierre Gasly

16. Lance Stroll

17. Nico Hulkenberg

18. Kevin Magnussen

Yarışı tamamlayamayan Estaban Ocon on dokuzuncu, yarışın formasyon turunda vitesi takılan ve yarışa başlayamayan Yuki Tsunoda ise yirminci oldu.

Formula 1 devam ediyor, önümüzde daha 8 yarış var! Avrupa sezonunun İtalya ile sonuna geldik, bir sonraki durağımız ise bir sokak yarışı olan ve güncellenen Singapur Pisti!