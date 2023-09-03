Formula 1 özellikle son zamanlarda çok büyük bir popülerliğe erişti. Netflix dizisi, pandemi zamanında bütün sporlar aksarken Formula 1 en çabuk toparlanan sporlardan biriydi. Geçen sene gerçekleşen regülasyon değişiklikleri de spora pek çok kişiyi çekti. Ülkemizde de büyük bir popülerliğe erişen Formula 1'de sırada tarihi pist olan Monza var ve sıralama turları dün gerçekleşti. İşte Formula 1 İtalya sıralama turları sonuçları!

Formula 1 İtalya sıralama turları sonuçları!

İtalya'da pole'den, yarışa ilk sıradan başlayacak isim Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz Jr. oldu. İtalyan takımın kendi evinde ilk sırayı alması, çok büyük bir coşkuyla kutlandı.

İkinci sırada ise son 9 yarışın kazananı olan, son 2 yılın şampiyonu ve şu anki şampiyona lideri Max Verstappen aldı. Carlos Sainz Jr.'dan sadece 0.013 saniye daha yavaştı!

Üçüncü sırada ise Ferrari'nin prensi Charles Leclerc var. Max Verstappen'le arasında sadece 0.067 yavaştı! İlk üç sıranın farkı sadece 0.080. Bu sene şampiyona sıralamasında istediği yerde olmayan Leclerc en azından kendi evinde podyuma çıkmaya çalışacak.

İlk 3 sıranın ardından ise kalan sıralama şu şekilde oldu;

4. George Russell- Mercedes AMG

5. Sergio Perez- Red Bull Racing

6. Alexander Albon- Williams

7. Oscar Piastri- McLaren

8. Lewis Hamilton- Mercedes AMG

9. Lando Norris- McLaren

10. Fernando Alonso- Aston Martin Racing

11. Yuki Tsunoda- AlphaTauri

12. Liam Lawson- AlphaTauri

13. Nico Hulkenberg- Haas F1 Team

14. Valtteri Bottas- Alfa Romeo

15. Logan Sargeant- Williams

16. Guan Yu Zhou- Alfa Romeo

17. Pierre Gasly- Alpine

18. Esteban Ocon- Alpine

19. Kevin Magnussen- Haas F1 Team

20. Lance Stroll- Aston Martin Racing

Formula 1 Monza sıralama turları sonuçları!

Oldukça yakın geçen sıralama turlarının ardından gözler bugünkü yarışa çevrildi. İtalya'da gerçekleştirilecek olan yarış şu anda devam ediyor. Bir sürpriz gerçekleşecek ve Ferrari kendi evinde kazanacak mı? Yoksa Max Verstappen Red Bull ile kazanmaya devam mı edecek?