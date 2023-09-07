Down sendromlu milli yüzücü Ada Zehra dünya rekoru kırdı!

Spor dünyasındaki başarılarımız katlanarak artıyor. Down Sendromlu Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı, İtalya’da düzenlenen Yüzme Avrupa Şampiyonasında 200 Metre Kurbağalamada Dünya rekorunun sahibi oldu. Ay-yıldızlı sporcu, "Avrupa şampiyonluğumu ülkeme armağan ediyorum" dedi.

Down sendromlu milli yüzücü Ada Zehra dünya rekoru kırdı!
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Türkiye'nin göğsünü kabartan bir başarı daha milli yüzücümüz Ada Zehra'dan geldi.

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Dünya rekorunun sahibi oldu.

9 yaşından beri düzenli olarak yüzme sporuna devam eden Ada Zehra asla vazgeçmedi. 200 metre kurbağalamada Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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İtalya'nın Padova kentinde 21 ülkeden 514 sporcunun katıldığı yarışmada diğer yüzme stillerinde de Ay-yıldızlı sporcu 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazandı.

200 metre kurbağalamada Dünya rekoruyla kürsünün zirvesine çıkan milli yüzücümüz, İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya gururla dinletti.

Avrupa Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ada Zehra "İtalya’da İstiklal Marşımızı Okutmak ve Bayrağımızı en yukarıda göndere çektirmek Büyük bir Gurur , bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonluğumu Ülkeme armağan ediyorum" dedi.

# down sendromu
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