Süper Lig'de hafta sonu maç oynanacak mı? Lig maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor.. 2 aylık kısa süre yaz arasının ardından, kulüplerin yeni transferlerini de gerçekleştirmesiyle birlikte merakla beklenene Süper Lig heyecanı yeniden start almıştı. Fikstür çekiminin ardından tavan yapan lig heyecanı 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde oynanan ilk hafta maçlarıyla birlikte başlamıştı.

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Trendyol Süper Lig'de yer alan diğer 16 takımın da gerçekleştirdiği yıldız transferlerle birlikte lig maçları büyük bir merakla bekleniyordu.

11 Ağustos'ta Trabzonspor'un Antalyaspor'u kendi sahasında 1-0 mağlup etmesiyle ligde yeni sezon heyecanı resmen başlamış oldu. Son şampiyon Galatasaray ilk hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalırken geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise yeni sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 ile geçmeyi başarmıştı. Şenol Güneşli Beşiktaş ise ilk hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla geçmişti.

İlk hafta maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan 2., 3. ve 4. hafta maçlarıyla devam etti. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise play-off turu maçlarının olduğu 3. haftada lig maçı oynamadı. İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları daha sonra TFF'nin açıklayacağı bir tarihe ertelendi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın ardından oluşan puan durumunda Fenerbahçe topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin arkasında ikinci sırada yer alan Konyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Sırasıyla 7 puana sahip üç takım Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ise geride kalan 4 haftada ligde ilk 5'i oluşturan takımlar oldu.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda puan alamayarak ligin dibine demir atan ise 2 takım bulunuyor. Şu ana kadar 4 maç oynayan Gaziantep FK aldığı 4 mağlubiyet ve 0 puanla son sırada yer alırken, oynadığı 3 maçta 3 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir de 0 puanla 19. sırada bulunuyor. Düşme hattını tamamlayan diğer ekipler ise 1 puanlı Samsunspor ve 2 puana sahip MKE Ankaragücü oldu.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA SONU MAÇ OYNANACAK MI?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için liglere verilen milli ara sebebiyle Trendyol Süper Lig'de 8-9-10 ve 11 Eylül tarihlerinde maçlar oynanmayacak.

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 15-16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz fikstür açıklanmadığı için maçların tam tarihleri belli değil. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

• Kayserispor - Gaziantep FK

• İstanbulspor - RAMS Başakşehir

• Galatasaray - Samsunspor

• Alanyaspor - Kasımpaşa

• Adana Demirspor - Pendikspor

• Fatih Karagümrük - Hatayspor

• Trabzonspor - Beşiktaş

• Fenerbahçe - Antalyaspor

• Sivasspor - MKE Ankaragücü

• Konyaspor - Çaykur Rizespor