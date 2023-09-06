2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. EURO 2024'e katılmak için mücadele veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Ermenista'ı ağırlayacak. Milliler, EURO 2024'e katılma yolunda karşılaşmaya mutlak 3 pu an parolasıyla çıkacak!

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye Ermenistan maçı öncesi futbolseverler maçla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Türkiye Ermenistan maçı ne zaman? Nerede oynanacak? Hangi kanalda? şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Türkiye Ermenistan maçı yayın bilgileri ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TÜRKİYE LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURUYOR

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Milli Futbol Takımımız, topladığı 9 puanla grubunda ilk sırada yer alıyor.

Türkiye, grubundaki ilk maçında deplasmanda 25 Mart'ta Ermenistan'ı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maçtan 3 gün sonra 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayan Türkiye, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve ilk puan kayıplarını yaşamıştı.

Gruptaki üçüncü maçında 16 Haziran tarihinde Letonya'ya konuk olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini son anlarda İrfan Can Kahveci ile bulduğu golle 3-2 mağlup etmiş ve puanını 6'ya yükseltmişti. Bu maçta A Milli Takımımızın diğer gollerini ise Abdülkerim Bardakçı ve Cengiz Ünder kaydetmişti. Gruptaki son maçında sahasında Galler'i ağırlayan Türkiye, bu maçı da Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanarak puanını 9 yapmayı başarmıştı.

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımların EURO 2024'e katılacağı Avrupa Elemeleri'nde Türkiye sıradaki maçta Ermenistan'ı ağırlayacak. 12 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacak olan Türkiye, 15 Ekim'de Adana'da Letonya'yı ağırlayacak. Türkiye grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Türkiye, Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın ardından 12 Eylül'de de özel maçta Japonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Futbolseverler, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman oynanacak? şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye Ermenistan maçının nerede oynanacağı da merak edilen konu başlanlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Ermenistan EURO 2024 Elemeleri maçı Eskişehir'de oynanacak. Karşılaşmaya Yeni Eskişehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Elemelerde bundan önce oynanan karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşmuştu. Türkiye Ermenistan maçı da TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.