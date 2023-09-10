Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! Finalde Portekiz'i 2-1 mağlup ettiler

Bir başarı da Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım'dan geldi. Milli Takım, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! Finalde Portekiz'i 2-1 mağlup ettiler

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım, İtalya'da final maçında Portekiz ile karşılaştı.

Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 2 gol birden atan Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, görüntülü görüşmede tüm oyuncuları tebrik etti.

Maçı tribünden izleyen Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de karşılaşma sonunda oyuncuları tebrik ederek, coşkuya katıldı.

Fas'ta 3 günlük yas ilan edildi! Ölü sayısı 2.012 olduFas'ta 3 günlük yas ilan edildi! Ölü sayısı 2.012 olduDünya
# down sendromu # Futsal Milli Takımı # avrupa şampiyonu
Çok Okunanlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor
Bursa'da korkunç kaza
Bursa'da korkunç kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
Fas'ta 3 günlük yas ilan edildi
Fas'ta 3 günlük yas ilan edildi
Rize'de hortum çıktı
Rize'de hortum çıktı
Öne Çıkanlar 🗡️ MEHMETÇİK’TEN TÜNEL KAZAN TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI! [PKK’nın Zagros Sorumlusu Kim Çıktı?] 🗡️ MEHMETÇİK’TEN TÜNEL KAZAN TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI! [PKK’nın Zagros Sorumlusu Kim Çıktı?] Neymar Brezilya tarihine geçti! Neymar Brezilya tarihine geçti!