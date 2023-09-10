Fas'ta 3 günlük yas ilan edildi! Ölü sayısı 2.012 oldu

Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verildi.

Depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınması talimatı verildi.

Deprem, Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 9 Eylül'de yerel saatle 23.10'da yaşanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 59'a çıktı.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.