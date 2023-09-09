Fas deprem bölgesi mi? Fas depremi saat kaçta oldu?

Fas deprem bölgesi mi ve Fas depremi saat kaçta oldu gibi sorular arama motorlarında bolca aratılıyor. Fas depremi sonrası yaşananlar bize 6 Şubat'ın üzerinden çok az bir zaman geçmişken tekrardan bize depremi hatırlattı. Sizler için detaylı bir şekilde fay hatlarını inceledik ve Fas deprem bölgesi mi araştırdık!

FAS DEPREM BÖLGESİ Mİ? FAS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Fas'ın Marakeş şehrinde yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem şehirde korkulu anlara sebep oldu. Vatandaşları ürküten 7 büyüklüğündeki depremin ardından kentte çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ilk belirlemelere göre 1037 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Peki ya Fas deprem bölgesi mi? Fas'ın altından hangi fay hatları geçiyor? detaylı bir şekilde sizlere açıklayalım.

FAS'IN JEOLOJİK KONUMU

Fas çeşitli fay hatlarının kesiştiği bir bölgede yer alır ve bu nedenle deprem riski taşır. Fas'ın altından geçen önemli fay hatları şunlardır:

Kuzey Anadolu Fay Hattı: Bu fay hattı, Kuzey Afrika'dan Avrasya Levhası'na doğru uzanır ve Akdeniz'in kuzey sahil bölgelerinde depreme neden olabilir. Bu fay hattı Fas'ın kuzey sahil bölgelerinde deprem riskine sebep olur ve büyük bir alanı kapsar.

Bu fay hattı, Kuzey Afrika'dan Avrasya Levhası'na doğru uzanır ve Akdeniz'in kuzey sahil bölgelerinde depreme neden olabilir. Bu fay hattı Fas'ın kuzey sahil bölgelerinde deprem riskine sebep olur ve büyük bir alanı kapsar. Atlas Fay Hattı: Bu fay hattı, Fas'ın iç bölgelerinden Atlas Dağları boyunca uzanır ve Atlas Okyanusu levhası ile Afrika levhası arasındaki sınırda yer alır. Bu fay hattı da deprem faaliyetine neden olabilir ve Fas'ın iç bölgelerinde deprem riskini artırabilir.

Bu fay hattı, Fas'ın iç bölgelerinden Atlas Dağları boyunca uzanır ve Atlas Okyanusu levhası ile Afrika levhası arasındaki sınırda yer alır. Bu fay hattı da deprem faaliyetine neden olabilir ve Fas'ın iç bölgelerinde deprem riskini artırabilir. Batı Akdeniz Fay Hattı: Bu fay hattı, Fas'ın kuzeybatısından doğuya uzanır ve Akdeniz'in batı kıyılarına kadar devam eder. Bu fay hattı da deprem aktivitesine katkıda bulunabilir.

Fas'ın deprem riski bu fay hatlarının etkileşimi ve diğer jeolojik faktörlerle belirlenir. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Marakeş kentinde meydana gelen bu depremin ülke tarihinde son yüzyıl boyunca gerçekleşen en büyük deprem olduğunu duyurdu. Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.