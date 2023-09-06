Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım? 2023 Güncel

Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım gibi sorular yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Üniversitelerin açılmasına çok az bir tarih kaldı ve öğrenciler merakla yeni üniversitelerini bekliyorlar. Ancak bazen de kayıt tarihlerini unutabiliyorlar ve sorun ile karşılaşabiliyorlar. Sizler için detaylı bir şekilde bu durumda ne yapabileceğinizi anlatalım!

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİNİ KAÇIRDIM NE YAPMALIYIM? 2023 GÜNCEL

YÖK üniversitelerin açılış tarihini 4 Ekim'e erteleme kararı aldı. Bu sebeple çoğu öğrenci dört gözle üniversitelerinin açılmasını bekliyor. Aynı zamanda kayıt tarihleri değiştiği içinde mağdur olan öğrenciler var. Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım diye soran kişilerden biri de siz iseniz gelin birlikte bu durumda neler yapabileceğinizi inceleyelim.

REKTÖRLÜĞE DİLEKÇE YAZIN

Üniversite kayıt tarihlerini kaçırma gibi bir durum yaşadıysanız rektörlüğe duruma dair bir dilekçe yazmanız gerekli. Kayıt tarihini kaçırma gibi durumlarda dilekçenizi kabul edip etmemek tamamen rektörlüğe kalmış bir durumdur. Bu sebeple kayıt tarihlerinizi kaçırmamaya çok dikkat edin. Kayıt tarihlerinize alarm kurmayı ve belgelerinizi önceden hazırlamayı unutmayın.

MAZERET BİLDİRİMİ YAPMALISINIZ

Rektörlüğe yazacağınız dilekçede durumunuzu bildiren bir mazareti bildirmelisiniz. Kayıt tarihini neden kaçırdınız vs. Bu durumlardan bahsederek resmi bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Yazacağınız dilekçeye dair örnekleri üniversitenizin websitesi üzerinden bulabilirsiniz.

YÖK EK KAYIT TARİHLERİ KOYUYOR

Bazın üniversitelerin takvimlerinde ek kayıt tarihleri olabiliyor. Bazı sebeplerle kaydını yaptıramayan öğrenciler için açılan bu ek kayıt tarihi sizin üniversitenizde de varsa çok şanslısınız demektir. Bu fırsatı da sakın kaçırmadan kaydınızı hemen yaptırın. Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım diye soran binlerce öğrenci ne yapacak bunun için detaylı bir şekilde yazdık. Bunların dışında yapabileceğiniz ek seçeneklerinizin olup olmadığını bizzat kayıt yaptıracağınız üniversitenin öğrenci işlerine giderek öğrenebilirsiniz.

HİÇBİR ŞEKİLDE KAYIT YAPTIRAMADIM NE OLACAK?

Rektörlüğün dilekçenizi kabul etmediği durumda maalesef üniversite tercihiniz yanmış demektir. Ama merak etmeyin seneye sınava girerseniz üniversitenize kayıt yaptırmadığınız için puanınız eksilmeyecek.