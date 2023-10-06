Dünya Devinden Başakşehir İçin Teklif! Başakşehir Satılıyor mu?

2020-2021 sezonunda Süper Lig'in şampiyonu olan Başakşehir'in City Football Group'a satılması gündemde. İstanbul ekibi, satılması halinde City Football Group'un kurucularından ve Manchester City'nin de Mansur bin Zayid en-Nehyan'ın satın aldığı kulüpler zincirinin bir parçası olacak.

Manchester City'yi aldıktan sonra yaptıkları en büyük teklifi Başakşehir'e ilettikleri ifade edilen City Football Group beklemeye geçti. Türkiye'den kesinlikle bir takım almayı hedefleyen dev şirket, Başakşehir ile anlaşma yapacağını umuyor.

İlk Görüşme Yapıldı!

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, City Football Group ile ilk görüşmeyi yaptı. İstanbul ekibi anlaşmanın sağlanması halinde yabancı yatırımcının eline geçecek.

Başakşehir FK'yı alacağı söylenen City Football Group'un takımları; Manchester City, New York City, Mymbai City, Girona FC , Palermo, Troyes, Bahia, Lommel SK, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Montevideo Turque ve Melbouerne City.