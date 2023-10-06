Adana Demirspor Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan, Yeni Adana Demir Stadyumu'nda devam ediyor. Trabzonspor'u konuk eden ligin 3. sırasındaki Adana Demirspor, mutlak galibiyetle puanını yükseltmek isterken 5. sıradaki bordo-mavililer ise üst sıraya çıkmak için yarışacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçta Trabzonsporlu 5 futbolcu forma giymeyecek. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilion, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu