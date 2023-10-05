Futbolla ilgilenen insanlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya Kupası'na toplam 22 ülke daha önce ev sahipliği yaptı. Peki bu ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler listesinin ayrıntıları...

Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapan Ülkeler

Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapan Ülkeler

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 22 ülke ve ev sahipliği yapılan tarihleri görseldeki bilgilerde yer alıyor. Buna göre en son Katar, ondan önce Brezilya ve 2018'te Rusya, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında bulunuyor.