Dursun Özbek'ten Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili açıklama!

Galatasaray, Başkent İnşaat ile futbol takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının forma şort reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN KOPENHAG MAÇI AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dursun Özbek, 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag mücadelesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini belirten Özbek şunları söyledi:

- Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya giren takımların bütçesi 200-250 milyon avro civarındı. Çeyrek final oynayanların futbolcu maaş bütçesi 300 milyon avro civarında. Galatasaray bu sene 39 milyon avro civarında bir bütçeyle bu sahada mücüdele etmek istiyor. Sadece bütçeyle değil, Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı bir mücadele gösterileceğinden herkes emin. Taraftarlarımızdan, sponsorluklarımızdan büyük destek alıyoruz. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımızı Kopenhag ile çarşamba günü oynayacağız. Hazırız. Başarılı bir sonuç almak için odaklandık. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kaba inşaatının sona erdiğini belirten Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Yaklaşık 14 bin 500 metrekare kapalı sahası olan çok önemli bir tesis. Yıl sonuna doğru ya da geçen bir sürede Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Bunun için de son derece süratli bir inşaat sürecinden geçiyoruz. Bütün sponsorlarımızdan da destek istiyoruz. Özellikle Florya projesinin yapılması için burasının süratle bitirilmesi gerekiyor. Florya'nın boşaltılmasıyla da oradaki inşaatın başlaması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılını dizayn edecek bir Florya projemiz var. Kemerburgaz, Florya projesinin başlaması için bitmesi gereken bir proje. Orada bize ne tür bir destek vereceklerini Başkent İnşaat ile oturup konuşacağız.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER!

Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un Galatasaray'da yetişmiş, futbol oynamış ve başarılarla dolu geçmişi olduğunu ve bugün de Galatasaray'ın antrenörlüğünü yaptığını söyleyen Dursun Özbek, şunları kaydetti:

- Sözleşme konusunda biz kendisine gerekeni söyleriz. Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu ve anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette Galatasaray, imkanları çerçevesinde Okan hocanın başarı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için maddi ve manevi gereken desteği verecek. Okan hoca bizim çocuğumuz. Ne kadar başarılı olursa bizim için de o kadar sevindirici. Geçen gün kendisiyle konuştuk, hiçbir sıkıntı yok. Çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur.' şeklinde bir cevap verdi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu, Galatasaray duruşudur. Okan hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN BAŞINA KİM GEÇMELİ?

Özbek, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olması gerektiğine yönelik soruya, "Bu sorunun muhattabı Türkiye Futbol Federasyonu. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz, kendi aralarında konuşup en doğru kararı vereceklerinden eminim." cevabını verdi.

NELSSON VE BOEY İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK MI?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcuları Victor Nelsson ve Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacaklarına yönelik soruya da yanıt verdi. Özbek, konuyla ilgili olarak "Sevgili Erden Timur bütün futbolcularla görüşüyor. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.