Dzeko, Fenerbahçe İçin Krunic'le Görüştü!

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı.

Eksik bölgelere yapacağı takviyelerle yoluna devam etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, transfer listesini belirledi. Kanarya'da stoper, orta saha ve golcü mevkilerine transfer yapılması hedefleniyor.

Miha Zajc'dan bekleneni alamayan Fenerbahçe'de orta saha transferi için arayışlar hızlandı.

Hedefteki İsim Krunıc!

Sarı-lacivertliler, devre arası transferi için sezon başında olduğu gibi yine Rade Krunic'i istiyor. Milan'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu için İtalyan temsilcisiyle temaslar sürüyor.

Edın Dzeko Devreye Girdi

İtalyan devinin de Ferdi Kadıoğlu'nu istemesi sebebiyle takas görüşmeleri de yürütülüyor. 30 yaşındaki futbolcunun Serie A'dan ayrılıp Süper Lig'e gelmekle ilgili çekinceleri vardı. Orada da devreye Edin Dzeko girdi. Boşnak futbolunun öncü ismi, vatandaşı ile görüşerek Türkiye'deki ortamı, İstanbul'daki yaşamı ve sarı-lacivertli kulübün yapısını anlattı. Kaptan, vatandaşı Rade Krunic ile yaptığı konuşmayla Kanarya'ya gelmeye ikna etti.

Görüşmelerin Başlaması Bekleniyor

Şimdi iki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. Ferdi-Krunic takası konusunda anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.