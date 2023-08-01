El-İttihad Benzema, Jota ve N'Golo Kante'nin ardından şimdide Liverpool'un yıldız oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna kattı

Geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, kadrosuna Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra önemli bir isim daha ekledi. 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.

Ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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Liverpool bu yaz Henderson ve Fabinho'nun yanı sıra orta saha oyuncuları Naby Keita (Werder Bremen), James Milner (Brighton), Fabio Carcalho, Arthur ve adı Beşiktaş'la anılan Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmıştı.

Fabinho bu yaz Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 3. Liverpool oyuncusu oldu. Roberto Firmino da Al-Ahli'ye imza atmıştı. Liverpool'un merkez orta saha rotasyonunda an itibariyle Bajetic, Thiago, Curtis Jones ve yeni transfer Mac Allister bulunuyor.