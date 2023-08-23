Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den stadyum incelemesi

1. Lig takımlarından Erzurumspor’un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den stadyum incelemesi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, stadyumdaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bu arada Erzurumspor’un 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 21:00’da oynayacağı maçın resmi olarak nerede oynanacağı ile alakalı henüz Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama yapılmadı.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN STADYUM İNCELEMESİ!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den stadyum incelemesi - Resim : 1

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