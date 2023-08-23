Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den stadyum incelemesi
1. Lig takımlarından Erzurumspor’un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, stadyumdaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bu arada Erzurumspor’un 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 21:00’da oynayacağı maçın resmi olarak nerede oynanacağı ile alakalı henüz Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama yapılmadı.
ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN STADYUM İNCELEMESİ!
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