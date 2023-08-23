Almanya hayali kuranlar buraya! Gençlere yönelik proje onaylandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı proje gençleri Almanya'ya gönderecek.

Almanya hayali kuranlar buraya! Gençlere yönelik proje onaylandı
Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye Almanya Gençlik Değişim Projesi’ne başvurular başladı. Projeye kabul edilecek olan 4 genç Almanya’ya gidecek.

ALMANYA'YA GİTMEK İSTEYENLERE GENÇLERE YÖNELİK


Gençler arasında kültürel paylaşımları teşvik etmek ve uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla Aydın Gençlik Merkezi ve İzmir Bornova Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ’1 Senden, 1 Benden, Gönüllerde 1 Olsun Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Projesi’ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje çerçevesinde 14-21 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye’de ve 18-25 Kasım 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek değişim programlarına katılacak gençlerin seçim süreci başlıyor. Aydın Gençlik Merkezi üyeleri arasından 2 kadın, 2 erkek olma üzere 4 asil ve 1 kadın, 1 erkek olmak üzere 2 yedek katılımcı belirlenecek. Projeye katılabilmek için aranan özellikler ise Almanca ve İngilizce dillerinde kendilerini ifade edebilen, gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılmış, Türkiye’yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edebilecek, 18-26 yaş aralığındaki gençler tercih edilecek. Seçilen gençler program süresince İzmir’de konaklama imkanını kendi sağlayacak. Projeye katılmak isteyen gençler, 27 Ağustos Pazar günü saat 00:00’a kadar başvuru yapabilecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin kültürel alışverişte bulunarak hem kendi ufuklarını genişletmelerine hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlamalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile gençlerimizin uluslararası ilişkilerdeki rolünü güçlendireceğimize inanıyoruz. Adaylar arasından seçilecek gençlerin isimleri ilerleyen tarihlerde duyurulacak olup, projenin hayata geçmesiyle birlikte gençlerimizin edineceği deneyimlerin ve dostlukların geleceğe ışık tutmasını temenni ediyoruz. Detaylı bilgi için Aydın ve İzmir Bornova Gençlik Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Son başvurular 27 Ağustos 2023 saat 00.00’da bitecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# almanya # türkiye # proje # gençlik ve spor bakanlığı
Çok Okunanlar
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu
Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?
Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?
Meteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısı
Meteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısı
Öne Çıkanlar Türk Devletleri BRICS Kuyruğunda! Türk Devletleri BRICS Kuyruğunda! Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir? Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir?