Almanya hayali kuranlar buraya! Gençlere yönelik proje onaylandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye Almanya Gençlik Değişim Projesi’ne başvurular başladı. Projeye kabul edilecek olan 4 genç Almanya’ya gidecek.

ALMANYA'YA GİTMEK İSTEYENLERE GENÇLERE YÖNELİK



Gençler arasında kültürel paylaşımları teşvik etmek ve uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla Aydın Gençlik Merkezi ve İzmir Bornova Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ’1 Senden, 1 Benden, Gönüllerde 1 Olsun Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Projesi’ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje çerçevesinde 14-21 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye’de ve 18-25 Kasım 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek değişim programlarına katılacak gençlerin seçim süreci başlıyor. Aydın Gençlik Merkezi üyeleri arasından 2 kadın, 2 erkek olma üzere 4 asil ve 1 kadın, 1 erkek olmak üzere 2 yedek katılımcı belirlenecek. Projeye katılabilmek için aranan özellikler ise Almanca ve İngilizce dillerinde kendilerini ifade edebilen, gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılmış, Türkiye’yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edebilecek, 18-26 yaş aralığındaki gençler tercih edilecek. Seçilen gençler program süresince İzmir’de konaklama imkanını kendi sağlayacak. Projeye katılmak isteyen gençler, 27 Ağustos Pazar günü saat 00:00’a kadar başvuru yapabilecek.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin kültürel alışverişte bulunarak hem kendi ufuklarını genişletmelerine hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlamalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile gençlerimizin uluslararası ilişkilerdeki rolünü güçlendireceğimize inanıyoruz. Adaylar arasından seçilecek gençlerin isimleri ilerleyen tarihlerde duyurulacak olup, projenin hayata geçmesiyle birlikte gençlerimizin edineceği deneyimlerin ve dostlukların geleceğe ışık tutmasını temenni ediyoruz. Detaylı bilgi için Aydın ve İzmir Bornova Gençlik Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Son başvurular 27 Ağustos 2023 saat 00.00’da bitecektir.