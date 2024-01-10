Fenerbahçe Bonucci Transferini Açıkladı! Bugün İstanbul'a Geliyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü başarılı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Uzun yıllar Juventus'ta ve İtalya Milli Takımı'nda forma giyen ve başarılarıyla adından söz ettiren Leonardo Bonucci, artık Fenerbahçe forması giyecek.

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Bonucci, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etti.

Fenerbahçe'den Bonucci Açıklaması Geldi!

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını da duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.



İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.… pic.twitter.com/UgTxFrgZLK — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024

Leonardo Bonucci'nin kariyerinde 9 Serie A ve 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunuyor. EURO 2020'yi kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda da yer alan 36 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın üç büyük kulübü Juventus, Milan ve Inter'de top koşturmuştu.