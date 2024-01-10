Beşiktaş Svensson'u Transfer Etti! Norveçli Oyuncu Resmen Açıklandı

Takımın başına Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un getirildiği Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Svensson'u Transfer Etti! Norveçli Oyuncu Resmen Açıklandı

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren, Avrupa kupalarına veda eden ve ligde de zirvenin 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta yeni yönetimin göreve gelmesiyle yeniden toparlanma süreci devam ediyor.

Son olarak takımın başına Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u getiren siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Takımdan ayrılacak olan isimlerin yanı sıra yeni takviyeler de yapmayı planlayan Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş Svensson'u Kadrosuna Kattığını Duyurdu!

Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maçta görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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