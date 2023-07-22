Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldız ismini transfer etti! Golcü oyuncu artık sarı-lacivertli formayı giyecek

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen ve geçtiğimiz sezonu gol kraliçesi olarak tamamlayan 33 yaşındaki milli futbolcu Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Ailemize hoş geldin Yağmur Uraz! 💛💙 pic.twitter.com/5l5AS7SXHX — Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) July 21, 2023

Sarı-lacivertli kulüpten transfer ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

- 33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.