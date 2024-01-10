Fenerbahçe, Konyaspor Karşısında Hata Yapmak İstemiyor! İşte Mücadele Öncesi Son Detaylar

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı ertelenen 16. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta mücadelesinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri topladıkları 47 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe'de Fred Geri Dönüyor

Fenerbahçe'de Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred'in cezası bitti. Aynı maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray derbisinde sarı kart cezalısı durumuna düşen İrfan Can Kahveci'nin de cezaları bitti.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu ise TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıklarını yeni atlatan Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'na giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

İstanbulspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi geride bırakarak krallık yarışında zirvede yalnız kaldı. Bosna Hersekli forvet, Konyaspor karşısında da İsmail Kartal'ın en önemli gol ayağı olacak.

Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın bugün oynanacak mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Konyaspor Maçları

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.