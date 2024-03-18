Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama! "Trabzonspor'un şerefli taraftarını kimse dünkü olaylara meze etmeye kalkışmasın"

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası Fenerbahçe'den açıklamalar gelirken Trabzonspor sessizliğini korumuştu. Trabzonspor'dan ilk açıklama bugün geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Ertuğrul Doğan imzası yer aldı. İşte o açıklama...

Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama! "Trabzonspor'un şerefli taraftarını kimse dünkü olaylara meze etmeye kalkışmasın"
Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'dan ilk açıklama! "Trabzonspor'un şerefli taraftarını kimse dünkü olaylara meze etmeye kalkışmasın"
Editör: Uğur Çam

Fenerbahçe ile kendi sahasında karşılaşan Trabzonspor, maç sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklama Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan imzasını taşıdı. Açıklamada, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN OLAYLI MAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Kulübü Başkanı

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# Trabzonspor # fenerbahçe
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