Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu! İşte İstanbul'daki karşılaşmayı yönetecek isim

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği karşılaşma öncesi UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, rövanş karşılaşmasında görev alacak hakem duyuruldu. Buna göre, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Fenerbahçe, 7 Mart Perşembe günü Belçika'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış ve çeyrek final için önemli bir avantaj elde etmişti.