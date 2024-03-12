Rusya'da uçak kazası! 15 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
Rusya'da feci bir uçak kazası meydana geldi. İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya'da feci bir uçak kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, İvanova bölgesi oldu. Kazayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçakta, 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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