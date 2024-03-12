İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

İsrail’in Gazze’deki sivil Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail'in Kuveyt Kavşağı yaptığı saldırıda 7 kişi öldü. 20’den fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu Refah kenti bölgesinde de bir evi bombaladı. İsrail, Han Yunus kentinde de topçu atışlarıyla çok sayıda Filistinliyi katletti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

Sadece Filistinliler değil, Lübnanlılar da İsrail’in hedefinde… Lübnan resmi ajansı NNA'ın haberine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi.

Diğer yandan İsrailli kaynaklar Salı sabahı, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine iki ayrı roket saldırısı yapıldığını bildirdi. Bu saldırıda 100’den fazla roketin atıldığı ifade edildi.