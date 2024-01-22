Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sarı-lacivertliler, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Yılport Samsunspor'u ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. İlk yarıda başka pozisyonlar da bulan sarı-lacivertliler farkı açmayı başaramadı ve soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fenerbahçe ikinci yarıya tutuk başlarken Yılport Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Skorun eşitlenmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'ın da Trabzonspor deplasmanında kazanmasıyla rakibiyle aynı puana geldi. Sarı-lacivertliler averajla liderliğini sürdürdü.

İRFAN CAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Yılport Samsunspor karşısında da fileleri havalandırarak skor katkısını sürdürdü.

28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada da golü kaydeden isim olmuştu. Yılport Samsunspor karşısında da gol sevinci yaşayan İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

TADIC, İRFAN CAN VE DZEKO AYNI ANDA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

FRED SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçını tamamlayamadı.

Müsabaka boyunca üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından kulübeye değişiklik işaret ederek 86. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.