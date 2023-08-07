Fenerbahçe'de iki isim daha ayrılığa yakın! İşte o isimler

Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Bir yandan kadrosuna oyuncu transfer ederken diğer yandanda bazı oyuncularla yollarını ayırıyor.Son olarak iki ismin daha ayrılığı gündeme geldi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken bir yanda da oyuncu satışlarından büyük bir kâr elde etti. Sarı-Lacivertli ekip, bazı futbolcuları için transfer teklifi almaya devam ederken önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

BATSHUAYİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Edin Dzeko transferi sonrası ilk 11'de düzenli olarak forma giyme ihtimali zayıf gözüken Michy Batshuayi, Zimbru ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan girmişti. Mücadele sonunda yedek kaldığı için kızgın olduğu öğrenilen Belçikalı forvet, rövanşta 11'de oynadı ve 2 gol birden attı. Ancak kadrodaki yerinin garanti olmayacağını düşünen 29 yaşındaki futbolcunun, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İddiaya göre Suudi Arabistan'dan bir takım, Batshuayi için 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Yönetimin, sözleşmesi 2024'te bitecek tecrübeli oyuncusunu, bu teklifin resmileşmesi durumunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya'nın elinde direkt forvet olarak ayrıca Serdar Dursun ve Umut Nayir de yer alıyor.

ARAO YENİDEN JESUS'LA BULUŞACAK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yeni sezon öncesi UEFA listesine de almadığı ve kadroda düşünmediği Willian Arao'nun takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer ettiği Arao'yu, şu an başında bulunduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e de götürmek isteyen Jorge Jesus'un bu konuda ısrarcı olduğu biliniyor. Al-Hilal'in, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kısa bir süre içerisinde tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katacağı bildirildi.

TRANSFERDE REKOR GELİR

Fenerbahçe, şu ana kadar Arda Güler (20+10 milyon Euro), Attila Szalai (12.3 milyon Euro), Bruma (6.5 milyon Euro), Berisha (4 milyon Euro) ve son olarak da Diego Rossi'nin (6 milyon Euro) satışlarından 58.8 milyon Euro gelir elde etti.