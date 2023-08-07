Trabzonspor Bruno Petkovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Yeni sezon hazırlıklarına transferler yaparak başlayan bordo mavililerde alınan transferlerin sakatlanması bi hayli can sıkmıştı.Bunu unutturmak isteyen yönetim uzun süredir uğraş verdiği Bruno Petkovic transferinde sona geldi.

TRABZONSPOR PETKOVİC TRANSFERİNDE MUTLU SONA ÇOK YAKIN

Dinamo Zagreb’in yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Hırvat yıldız, eski hocası Bjelica ile Trabzonspor’da buluşmak için gün sayıyor. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Hatta bizzat Bjelica devreye girerek Petkovic işini bitirdi.

İlk başta 5 milyon euro’dan kapıyı açan, sonrasında 4 milyon euro’ya düşen Dinamo Zagreb’in ise 1 yıl kontratı kaldığı için Petkovic’i satmaktan başka şansı yok. Oyuncu tarafında eli çok güçlü olan bordo-mavililer bu kozu kullanırken, Hırvat ekibi ise Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle olabildiği kadar süreci yavaşlatmaya çalışıyor. 2. turda Astana’yı deviren Zagreb ekibi, 8 Ağustos ve 15 Ağustos’ta AEK ile kozlarını paylaşacak.

Petkovic transferine bu maçların ardından izin verebileceğini söyleyen Dinamo Zagreb yönetimi, 16 Ağustos tarihini işaret etti. Trabzonspor, her ne kadar daha önce bu işi noktalamaya çalışsa da planlar en kötü ihtimalle 16 Ağustos üzerine yapılıyor. Karadeniz ekibi, 19 Ağustos’ta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak ligin 2. hafta maçına Petkovic’i mutlaka yetiştirmek istiyor.

Hırvatistan’da lig 21 Temmuz’da başlarken, Bruno Petkovic takımının 3 maçında da forma giydi. 28 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi 2. tur elemesindeki Astana karşılaşmalarına da 11’de başlamıştı. Yıldız forvet, transferinin tamamlanması halinde fizik olarak yüzde 100 hazır bir şekilde Trabzonspor’a gelecek.

BRUNO PETKOVİC KİMDİR?

Bruno Petković 16 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. forvet pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu.

Çizmede Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda oynadı.

Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de mücadele ediyor.

GNK Dinamo Zagreb takımında Forvet mevkinde forma giyen 193 cm boyunda ve 88 kilo olan Bruno Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Bruno Petkovic, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.

Hırvatistan A Milli Takım formasını da 8 kez giydi, 5 gol attı.

BRUNO PETKOVİC'İN PİYASA DEĞERİ?

Bruno Petkovic, 6.00 milyon euro olan piyasa ve bonservis değeriyle dikkat çeken bir futbolcudur. Kariyeri boyunca en yüksek piyasa değeri ise 13.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.