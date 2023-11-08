Fenerbahçe'nin Ludogorets Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte kadroda yer almayan isimler...

Fenerbahçe'nin Ludogorets Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!
Fenerbahçe'nin Ludogorets Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maç haftasında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Ludogorets Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 5 oyuncu kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan sakatlıkları nedeniyle Ludogorets'e karşı oynayamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra ismi UEFA listesine bildirilmeyen Samet Akaydin, Emre Mor ve Mert Müldür de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'nin Ludogorets Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı! - Resim : 1

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.

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