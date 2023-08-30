Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki golcü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Bir pürüz çıkmaması halinde Kolombiyalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'de bir yandan yeni ayrılıklar da yaşanmak üzere.

BATSHUAYI VE CRESPO SIRADAKİ YOLCULAR

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi ve Miguel Crespo için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Yönetim, iki futbolcunun satışından 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe son olarak Serdar Dursun'a veda etmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük'e Transfer oldu.