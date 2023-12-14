Fernando Muslera, Sivasspor'a Karşı Sahada!

Ligdeki maçların 19 Aralık Salı gününe kadar ertelenmesi sebebi ile Fernando Muslera'nın sarı kart cezasını hangi maçta çekeceği ise merak söz konusu oldu. İşte detaylar...

Fernando Muslera, Sivasspor'a Karşı Sahada!
Fernando Muslera, Sivasspor'a Karşı Sahada!

Ligin bu hafta ertelenmesiyle birlikte Galatasaray ilk maçını önümüzdeki hafta içi Karagümrük'le oynayacak.

Sarı kart sınırına ulaşan Fernando Muslera da cezasını iç sahadaki bu mücadelede çekecek.

Uruguaylı kaleci, normal şartlarda cezalı olduğu Sivasspor deplasmanında forma giyebilecek.

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# Fernando Muslera # sivasspor # Galatasaray
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