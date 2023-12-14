Mehmet Büyükekşi'nin İstifasını İsteyen ve İstemeyen Kulüpler!

Kulüpler Birliği'nin toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasını isteyip istememe konusu da konuşuldu.

Mehmet Büyükekşi'nin İstifasını İsteyen ve İstemeyen Kulüpler!
Mehmet Büyükekşi'nin İstifasını İsteyen ve İstemeyen Kulüpler!
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Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası, "TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

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# Mehmet Büyükekşi
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