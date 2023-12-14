Mevlüt Erdinç'ten Eşine Şantaj Suçlaması!

İşte Erdinç'in paylaşımında yer alan ifadeler;

"Bana Şantaj Yapması İnsanlık Dışı"

"Eşim Taleb Erdinç'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış."

"Bugüne Kadar Çok Sevdiğim Eşim...""

"Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 M€ yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için."

"Eşimin Ailesi, Çocukların Benim Olmadığını Söyledi"

"Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."