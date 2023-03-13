Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız.



Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz. 🙏 pic.twitter.com/y3WUbWOjeP — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) March 13, 2023