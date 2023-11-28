Galatasaray, Mustafa Cengiz'i Andı!

Galatasaray Spor Kulübü, vefatının 2.yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı.

Galatasaray, Mustafa Cengiz'i Andı!
Galatasaray, Mustafa Cengiz'i Andı!

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Mustafa Cengiz'i Andı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.

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# Galatasaray # mustafa cengiz
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