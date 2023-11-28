NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Sixers'ın Lakers karşısında elde ettiği 44 sayılık farkla gelen galibiyet, 2003'te kariyerine başlayan yıldız oyuncu LeBron James'in forma giydiği bir takımın bugüne kadar yaşadığı en farklı yenilgi oldu.

Lebron James'in En Farklı Yenilgisi!

Sezonun 12. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Joel Embiid 30 sayı, 11'er ribaunt ve asistle "triple-double" yaparken, Tyrese Maxey 31 sayı ve 8 asist, Marcus Morris 16 sayı, Patrick Beverley 12 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 10 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı. Mücadelede 5 dakika 29 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 8. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 18 sayı ve 5 asist, Anthony Davis 17 sayı ve 11 ribaunt, D'Angelo Russell 12 sayı ve 7 asist, Austin Reaves 12, Taurean Prince 11 sayıyla mücadele etti.