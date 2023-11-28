Beşiktaş'ta İki İsme İmza İçin Geri Sayım!

Süper Lig'de son oynadığı 2 maçı kazanan Beşiktaş'ta gözler seçime çevrilirken, iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği de yakın zamanda resmiyete kavuşacak.

Beşiktaş'ta İki İsme İmza İçin Geri Sayım!
Beşiktaş'ta İki İsme İmza İçin Geri Sayım!
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3 Aralık'taki seçimde Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın, golcü futbolcu Cenk Tosun ve orta saha oyuncusu Salih Uçan ile bir ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki başkan adayının da futbolcuların takımda kalması yönünde bir tavrının olduğu ve seçimin ardından da imzaların atılacağı öğrenildi. Cenk ve Salih'in 3'er yıllık ve iyileştirmiş sözleşmelerle takımda kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

9 Gole Direkt Etki Ettiler

Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıkan 32 yaşındaki golcü Cenk Tosun, 3 gol atarken 1 de asist katkısı yaptı. Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 18 maça çıkan Salih Uçan da 2 gol, 3 asistle toplam 5 gole etki etti. Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da futbolcularla yaptığı birebir yaptığı görüşmede olumlu mesajlar aldığı ve yeni yönetime pozitif bir rapor sunacağı öğrenildi.

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