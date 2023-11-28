Fenerbahçe'ye Fransa'dan Orta Saha! Sarı-Lacivertlilerde Yeni Hedef Tolisso!

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini iple çekerken flaş bir gelişme yaşandı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya'ya Fransız yıldız Corentin Tolisso önerildi.

Ocak Ayı Hareketli Geçecek

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Fenerbahçe’nin, sezon başında olduğu gibi ocak ayını da hareketli geçirmesi bekleniyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye için çalışmaları sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler’in orta sahaya transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için menajerlerden de sürekli yeni öneriler geliyor. Öncelikli iki ismin yanı sıra Fransa’dan dikkat çeken yeni bir ismin Sarı-Lacivertliler’in önüne sunulduğu öğrenildi.

Lyon için bu sezon kâbus gibi geçiyor. Lyon, 13 hafta sonunda bir maç eksiğiyle ligde 7 puanla son sırada yer alıyor. Devre arasında yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Fransızlar, bu nedenle maaş maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki futbolcu, Lyon’da vergilerle birlikte senelik 4.8 milyon Euro kazanıyor.

Lyon, Kiralık Göndermeye Razı

Sezonun ilk yarısını takımında bitireceği için, ikinci devrede bu rakamın yarısı ödenecek. Fransız ekibi, Tolisso'yu kiralık olarak göndermeye razı.