Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncunun yeni takımı Premier Lig oluyor.TYC Sports'a habere göre; Nottingham Forest, Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak üzere.İşte detaylar....

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncunun yeni takımı Premier Lig oluyor.

TYC Sports'a habere göre; Nottingham Forest, Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! - Resim : 1

BONSERVİS BEDELİ

İngiliz ekibi, oyuncu için Bologna ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın.

İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de futbolcu daha rekabetçi bir ligde oynamak istediğinden dolayı bu teklifi geri çevirdi.

Daha önce oyuncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe, Fiorentina ve Milan ile anılmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bologna, Dominguez'i 2019 yılında Velez Sarsfield'den 8,5 milyon euroya satın aldı.

İtalyan ekibiyle 110 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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# Galatasaray # fenerbahçe # transfer
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