"Galatasaray'da Dybala sesleri!'' Yönetim çıldırdı

Son şampiyon Galatasaray transferde hız kesmeden devam ediyor.Son olarak kadrosuna Zaha,İcardi ve Bakambu gibi yıldız oyuncuları katan sarı-kırmızılılar şimdide Dybala ve Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılmak isteyen sarı-kırmızılılar kadrosunuda kaliteli oyuncularla doldurmaya devam ediyor.

Okan Hoca 10 numara bölgesine Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu istiyodu ve son olarak gündeme Dybala haberleri geldi.

Galatasaray ayrıca 8 numara bölgesine de Manchester Unıted'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred için girişimleri hızlandırdı.

Dybala ismi sosyal medyayı sallarken son olarak TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven :

''Galatasaray, Paulo Dybala ve Fred'i aynı anda transfer etmek istiyor.'' şeklinde bir iddiada bulundu.

Diğer yandan ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu: "Galatasaray, öyle bir yıldız isimle görüşüyor ki tüm dünya bu transferi konuşur. Ben olma ihtimali yüzde 1 diyorum. Eğer Galatasaray'a gelirse 40 milyon Euro'ya bile satarsın." açıklamasında bulundu.