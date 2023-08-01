"Galatasaray'da Dybala sesleri!'' Yönetim çıldırdı
Galatasaray transferde hız kesmeden devam ediyor.Son olarak kadrosuna Zaha,İcardi ve Bakambu gibi yıldız oyuncuları katan sarı-kırmızılılar şimdide Dybala ve Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.İşte detaylar...
Son şampiyon Galatasaray transferde hız kesmeden devam ediyor.Son olarak kadrosuna Zaha,İcardi ve Bakambu gibi yıldız oyuncuları katan sarı-kırmızılılar şimdide Dybala ve Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılmak isteyen sarı-kırmızılılar kadrosunuda kaliteli oyuncularla doldurmaya devam ediyor.
Okan Hoca 10 numara bölgesine Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu istiyodu ve son olarak gündeme Dybala haberleri geldi.
Galatasaray ayrıca 8 numara bölgesine de Manchester Unıted'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred için girişimleri hızlandırdı.
Dybala ismi sosyal medyayı sallarken son olarak TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven :
''Galatasaray, Paulo Dybala ve Fred'i aynı anda transfer etmek istiyor.'' şeklinde bir iddiada bulundu.
Diğer yandan ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu: "Galatasaray, öyle bir yıldız isimle görüşüyor ki tüm dünya bu transferi konuşur. Ben olma ihtimali yüzde 1 diyorum. Eğer Galatasaray'a gelirse 40 milyon Euro'ya bile satarsın." açıklamasında bulundu.