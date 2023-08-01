"Galatasaray'da Dybala sesleri!'' Yönetim çıldırdı

Galatasaray transferde hız kesmeden devam ediyor.Son olarak kadrosuna Zaha,İcardi ve Bakambu gibi yıldız oyuncuları katan sarı-kırmızılılar şimdide Dybala ve Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.İşte detaylar...

"Galatasaray'da Dybala sesleri!'' Yönetim çıldırdı
Paulo Dybala
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Son şampiyon Galatasaray transferde hız kesmeden devam ediyor.Son olarak kadrosuna Zaha,İcardi ve Bakambu gibi yıldız oyuncuları katan sarı-kırmızılılar şimdide Dybala ve Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılmak isteyen sarı-kırmızılılar kadrosunuda kaliteli oyuncularla doldurmaya devam ediyor.

Okan Hoca 10 numara bölgesine Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu istiyodu ve son olarak gündeme Dybala haberleri geldi.

"Galatasaray'da Dybala sesleri!'' Yönetim çıldırdı - Resim : 1

Galatasaray ayrıca 8 numara bölgesine de Manchester Unıted'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred için girişimleri hızlandırdı.

Dybala ismi  sosyal medyayı sallarken son olarak TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven :

''Galatasaray, Paulo Dybala ve Fred'i aynı anda transfer etmek istiyor.'' şeklinde bir iddiada bulundu.

Diğer yandan ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu: "Galatasaray, öyle bir yıldız isimle görüşüyor ki tüm dünya bu transferi konuşur. Ben olma ihtimali yüzde 1 diyorum. Eğer Galatasaray'a gelirse 40 milyon Euro'ya bile satarsın." açıklamasında bulundu.

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# Paulo Dybala # fred # Galatasaray
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