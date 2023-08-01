Galatasaray Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı! Transferin duyurulması bekleniyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 30 yaşındaki Kerem Demirbay için futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde şimdiye dek Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve Icardi'yi kadrosuna katmıştı.

Sabah'ın haberine göre yedek kaleci olarak Gaziantep'ten Günay Güvenç'le kesin anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, yedinci takviyesini de Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay ile gerçekleştirdi.

Gurbetçi orta saha için bir aydır çalışan yönetim, sonunda Alman kulübüyle el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu bu hafta Florya'ya gelecek.

2017'de Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem, TFF'de değişen statü sayesinde yabancı sayılmayacak.

Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.

A Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar şimdi ise Okan Buruk'un ısrarla istediği isim olan Kerem Demirbay için Leverkusen ile anlaşmaya vardı.



KEREM DEMİRBAY'IN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.

2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.



30 yaşındaki futbolcu, 2019/20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı.

Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.