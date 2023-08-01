Fenerbahçe'den Krunic için resmi hamle

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için resmi görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertliler, Milan'ın 29 yaşındaki Boşnak futbolcusu Rade Krunic için İtalyan ekibine teklif yaptı.

2019 yaz aylarında Empoli'den 8.6 milyon euroya Milan'a transfer olan ve iki sezon daha sözleşmesi olan Krunic için Fenerbahçe 4 milyon euroyu gözden çıkardı.

Öte yandan İtalyan basını Milan'ın Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceğini ancak 10 milyon eurodan fazla bir bonservis bedeli elde etmek istediklerini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN KRUNİC İÇİN RESMİ HAMLE

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun vatandaşı olan Krunic ile transfer öncesinde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

RADE KRUNİC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl Donji Srem'e kiralık olarak geri döndü. 2015 yılında Borac Čačak'a geçti. Daha sonra aynı yıl Empoli'ye katıldı. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında Milan'a transfer oldu. Milan'da 4 sezonda 125 maça çıkıp, 3 gol 6 asist kaydetti.

Geçtiğimiz yıl lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 maça çıkıp, 1 gol 1 asist kaydetti. 29 kez Bosna Hersek Milli Takımı formasını giyen Krunic'in Milan'la sözleşmesi 2025'te sonra erecek.