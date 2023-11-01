Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik! Sarı-Kırmızılılarda Breivik Sesleri

Totthenham'dan yüksek bonservis ve maaşla alınan Tanguy Ndombele'den hiç memnun olmayan Galatasaray oyuncuyla devre arası yollarını ayırmayı planlıyor. Bu bölgeye tekrardan takviye bakan sarı-kırmızılılar Molde'nin orta saha oyuncusu Breivik'i tekrardan gündemine aldı.

Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik! Sarı-Kırmızılılarda Breivik Sesleri
Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik! Sarı-Kırmızılılarda Breivik Sesleri
Editör: Nihat Çarboğa

Gündemin ilk sırasında da Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Galatasaray’a ciddi sıkıntılar yaşatan Breivik var. Galatasaray’ın 23 yaşındaki oyuncu için ilk girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik!

Norveçli futbolcunun oyunu iki yönlü oynayabilmesi, 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda aynı etkiyle görev yapabilmesi, fiziği ve temposu Okan Buruk'u da etkiledi.

Sarı-Kırmızılılar ayrıca genç futbolcunun potansiyeline ulaşması halinde gelecekte Galatasaray’a ciddi paralar kazandırabileceğini düşünüyor.

Linnes'ten Destek İstenecek

Norveç Ligi’nde 24 maçta 6 gol 6 asist, 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında 2 asist, 3 Avrupa Ligi maçında da 2 asistle oynayan Breivik için ciddi bir bütçe ayrılacak.

Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik! Sarı-Kırmızılılarda Breivik Sesleri - Resim : 1

Galatasaray, Emil Breivik transferi için Molde’de kaptanlık pazubandı takan eski oyuncusu Martin Linnes’ten de destek isteyecek.

Sarı-Kırmızılılar’ın listesinde başka orta saha oyuncuları da var. Özellikle 8-10 numara oynayabilecek bir tipte oyuncu transfer edilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk’un yönetime tıpkı yaz döneminde olduğu gibi geniş bir liste verdiği öğrenildi.

Ndombele Takımdan Ayrılabilir! Galatasaray'da Bir Türlü Forma Giremeyen Oyuncu Devre Arası AyrılabilirNdombele Takımdan Ayrılabilir! Galatasaray'da Bir Türlü Forma Giremeyen Oyuncu Devre Arası AyrılabilirSpor
# Galatasaray
Çok Okunanlar
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
1 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
1 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri
Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar AK Parti Temsilcileri Para Karşılığı İsveç'in NATO'ya Alınma Sözü Verdi! | Doğu Perinçek AK Parti Temsilcileri Para Karşılığı İsveç'in NATO'ya Alınma Sözü Verdi! | Doğu Perinçek Yemen Askeri Gücü 2023 Yemen Silah Gücü Ne Kadar? Yemen Askeri Gücü 2023 Yemen Silah Gücü Ne Kadar?