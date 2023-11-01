Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik! Sarı-Kırmızılılarda Breivik Sesleri

Gündemin ilk sırasında da Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Galatasaray’a ciddi sıkıntılar yaşatan Breivik var. Galatasaray’ın 23 yaşındaki oyuncu için ilk girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da Gündem Yeniden Breivik!

Norveçli futbolcunun oyunu iki yönlü oynayabilmesi, 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda aynı etkiyle görev yapabilmesi, fiziği ve temposu Okan Buruk'u da etkiledi.

Sarı-Kırmızılılar ayrıca genç futbolcunun potansiyeline ulaşması halinde gelecekte Galatasaray’a ciddi paralar kazandırabileceğini düşünüyor.

Linnes'ten Destek İstenecek

Norveç Ligi’nde 24 maçta 6 gol 6 asist, 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında 2 asist, 3 Avrupa Ligi maçında da 2 asistle oynayan Breivik için ciddi bir bütçe ayrılacak.

Galatasaray, Emil Breivik transferi için Molde’de kaptanlık pazubandı takan eski oyuncusu Martin Linnes’ten de destek isteyecek.

Sarı-Kırmızılılar’ın listesinde başka orta saha oyuncuları da var. Özellikle 8-10 numara oynayabilecek bir tipte oyuncu transfer edilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk’un yönetime tıpkı yaz döneminde olduğu gibi geniş bir liste verdiği öğrenildi.