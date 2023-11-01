Ndombele Takımdan Ayrılabilir! Galatasaray'da Bir Türlü Forma Giremeyen Oyuncu Devre Arası Ayrılabilir

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcunun fazla kiloları da sık sık gündeme gelirken Ocak ayında oyuncuyla yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Ndombele Takımdan Ayrılabilir!

Tottenham'dan bir yıllığına kiralanan Ndombele'nin sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu madde zorunlu satın almayı kapsamıyor.

Şu ana kadar toplam 7 resmi maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu yalnızca deplasmanda 2-0 kazanılan Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı ve bu maçta 63 dakika sahada kaldı.