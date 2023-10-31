Galatasaray'da Tanguy Ndombele Gerçeği! İşte Transferin Perde Arkası

Ses getiren transferler yapan Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonlu bedelsiz kadrosuna katmıştı. Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele Gerçeği! İşte Transferin Perde Arkası
Galatasaray'da Tanguy Ndombele Gerçeği! İşte Transferin Perde Arkası
Editör: Nihat Çarboğa
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Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü. Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği, ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi. G.Saray, Ndombele'nin bonservisini 5 sezona yayılmış, eşit taksitler halinde toplam 15 milyon Euro'ya alabilme hakkına sahip.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele Gerçeği! İşte Transferin Perde Arkası - Resim : 1

Skor Katkı Yapamadı

Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı. Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda. Geçen sezon Napoli'de oynayan Ndombele'nin, Cimbom ile kontratı sezon sonunda bitecek.

Kazancı 3 Milyon Euro

Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulan Tanguy Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 3 milyon 136 bin Euro kazanmış olacak.

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# Galatasaray # Ndombele
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